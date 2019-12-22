الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساستقبل رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر في مكتبه اليوم، وفداً من رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم يترأسه المدير التنفيذي للرابطة لويجي دي سيرفو.وبحث آل معمر و سيرفو أوجه التعاون المستقبلي بين LPS و A EIRES وتبادل الخبرات في مجال تنظيم وإدارة المباريات، إلى جانب الاستفادة من تجربة رابطة الدوري الإيطالي في التسويق وتطوير بيئة الملاعب ،وذلك بحضور المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز بن ناصر الحميدي، والمدير التنفيذي لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين وعبدالرحمن بن إبراهيم السيار،كما اطلع الوفد الإيطالي على عرض مرئي أعمال ومهام رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تضمن الجوانب المالية والتسويقية للدوري السعودي، إلى جانب أبرز التنظيمات والتقنيات التي تطبقها الرابطة في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وآلية إدارة المباريات والتي تواكب تعليمات وأنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.//انتهى//15:42ت م0117