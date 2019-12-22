الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس‎وصل معالي رئيس الجمعية الوطنية في الجمهورية الإسلامية الباكستانية أسد قيصر إلى الرياض اليوم , في مستهل زيارة رسمية للمملكة.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي, معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.كما كان في استقبال معاليه عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية العضو المرافق الدكتور عبد الله بن حمود الحربي، وسفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز.‎ومن المقرر أن يعقد معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية خلال الزيارة اجتماعا مع رئيس مجلس الشورى, كما سيلتقي بعدد من كبار المسؤولين في المملكة.‎ويضم الوفد عددا من أعضاء البرلمان الباكستاني وعددا من المسؤولين في البرلمان الباكستاني.// انتهى //15:43ت م0119