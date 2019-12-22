جدة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز, أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة , في مقر الإمارة بجدة اليوم , اجتماعاً بمحافظي محافظات المنطقة بهدف الاطلاع على تقارير التنمية في تلك المحافظات.وأكد سموه خلال الاجتماع ضرورة بذل الجهد والعمل على خدمة المواطنين وإكمال مسيرة التنمية ومتابعة سير العمل في المشاريع، مشدداً على أهمية خدمة سكان المحافظات والإلتقاء بهم وتلمّس إحتياجاتهم وتسهيل معاملات المراجعين.وناقش الاجتماع الاحتياجات التنموية في المحافظات وسُبل تطوير العمل الإداري والتوسع في التعاملات الإلكترونية , ما يسهم في التسهيل على مراجعي المحافظات والمراكز التابعة لها.ويأتي اجتماع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بمحافظي المنطقة لتعزيز التواصل المباشر بين الإمارة والمحافظين والاطلاع بشكل دائم على تقارير التنمية في المحافظات.// انتهى //15:53ت م0120