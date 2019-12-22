بيروت 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسعدّت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة خطوة إيجابية نحو العدالة الدولية.وأكدت الهيئة خلال اجتماعها في بيروت اليوم ، أن إعلان ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أنها تريد فتح تحقيق بخصوص جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، يعد انتصارًا لحقوق الشعب الفلسطيني.وشددت الهيئة في بيان أن قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة وإيجابية نحو العدالة ومحاسبة القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين على جرائمهم .// انتهى //16:04ت م0121