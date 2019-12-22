الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسرأس معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة الهيئة،وذلك بمقر الهيئة بحي الصحافة بالرياض.وناقش معاليه خلال الاجتماع ما أنجز من توصيات الاجتماع السابق ومتابعة سير العمل بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني والمنجزات التي تحققت خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى أبرز المشروعات التي نفذت لتحسن جودة الخدمة الإسعافية المقدمة في مناطق المملكة كافة.واستعرض المجلس منجزات الهيئة وأبرز النتائج التي تحققت خلال العام 2019م، كما اطلع أعضاء الاجتماع على المرحلة الأولى من استراتيجية عمل الهيئة وأبرز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها خلال العام القادم.واطلع أعضاء المجلس على قياس مؤشرات الأداء وأبرز التحديات التي واجهت العمل الإسعافي بالهيئة خلال العام 2019م، كما ناقش أبرز المستجدات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.من جانبه، قدم معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء على متابعتهم الدائمة والمستمرة لأعمال الهيئة ودعم منسوبيها والأنشطة التي تقوم بها.وأكد الدكتور القاسم أن الهيئة حريصة على أن تكون نموذجًا لقياس النجاح على الأصعدة كافة، لاسيما على مستوى العمل الإنساني، كمنظومة عمل تواكب التطور الذي تشهده المملكة، لافتا الانتباه إلى أن منسوبي الهيئة يتشرفون بتقديم الخدمات اللازمة وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.// انتهى //16:05ت م0122