سكاكا 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لأسرة الخيال بوفاة الشيخ فدغاش بن سعيد الخيال الشراري شيخ العزًام من قبيلة الشرارات.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء بمركز الخيال التابع لمحافظة القريات شقيق الفقيد هايل بن سعيد وأبن الفقيد سعود بن فدغاش وأبناء الفقيد .كما كان في استقبال سموه محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، ورئيس مركز العيساوية عاطف بن محمد الحواس وعدد من الأهالي .ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.من جانبه أعرب الخيال عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الأخوية التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//16:51ت م0140