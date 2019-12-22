الباحة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسأدى اليوم، أكثر من 55 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم منطقة الباحة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، اختبارات اليوم الأول لنهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي بجميع مدارس المنطقة الحكومية والأهلية.وتفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني عددًا من مدارس قطاع الوسط للاطمئنان على سير الاختبارات في المراحل الثلاث ومدى توفر الأجواء المناسبة لأدائها, مطلعًا على أداء اللجان المشكلة وذلك من خلال زيارة قاعات الاختبارات والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية ومدى مراعاتها لمواصفات الاختبار الجيد وقياس ما لدى الطلاب من معلومات ومعارف ومهارات، إضافة إلى قاعات الامتحانات ولجان الكنترول ولجان التصحيح والرصد مع التأكيد على تحري الدقة من قبل المعلمين في عملية التصحيح والمراجعة والرصد لأعمال الاختبارات عبر نظام نور بشكل يومي .كما زار الدكتور الزهراني مرافق المدارس وتجهيزاتها ومدى الاستفادة منها لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة، وحرص في ختام الجولة على الالتقاء بالهيئة الإدارية بالمدارس لمناقشة أبرز العوائق وما يمكن تقديمه لتسهيل الأداء وتعزيز جوانبه الإيجابية.وعلى ذات الصعيد قام المساعد للشؤون المدرسية علي عوضه مديس بزيارة مماثلة لمحافظة العقيق لمتابعة سير الاختبارات في مدارسها، فيما توجه المساعد للخدمات المساندة علي حمدان الغامدي لمدارس محافظة المندق منذ صبيحة هذا اليوم لرصد انطلاقة الاختبارات في مدارس القطاع، فيما توجهت الطواقم الإشرافية إلى جميع مدارس المنطقة للبنين والبنات للإشراف والمتابعة على أداء المدارس وفق خطة ميدانية تعزز الدور التشاركي للميدان التربوي في إجراء الاختبارات بما يحقق أهدافها التربوية والوقوف على أداء الطلاب والطالبات في بيئة تربوية هادئة.من جهة أخرى شهدت شوارع منطقة الباحة انتشارًا لسيارات الدوريات المرورية منذ وقت مبكر في المحاور الرئيسية لشبكة الطرق المؤدية لكليات جامعة الباحة ومدارس التعليم العام والتعليم الأهلي، لتسهيل حركة السير وفك الاختناقات خلال أوقات الذروة لتأمين وضمان سلامة الطلاب والطالبات أثناء تنقلاتهم، بعد أن تم الوقوف على جميع الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع المحيطة بالمجمعات التعليمية والمدارس والكليات وإزالة كل العوائق التي قد تشكل خطرًا على مستخدميها.// انتهى//16:53ت م0141