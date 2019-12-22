جدة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسوقف مدير التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي ميدانيا اليوم على سير انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في عدد من مدارس جدة , بحضور مدير مكتب تعليم النسيم الدكتور سعود السلمي.واطمأن المسعودي من خلال جولته على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات داخل القاعات , فيما استمع إلى آلية عمل الكنترول في عملية رصد وتدقيق وإدخال درجات الطلاب.وأكد المسعودي في ختام جولته على أن فترة الاختبارات تحظى بمتابعة من قبل سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه وسمو محافظ جدة، مشيرا بأنه تم تهيئة طلاب المرحلة الابتدائية لدخول الاختبارات هذا العام من خلال العديد من برامج التوجيه والإرشاد لتهيئتهم نفسيا لعودة الاختبارات , التي ستسهم - بمشيئة الله - في تجويد عملية التقويم وتحسين نواتج التعلم.وثمّن مدير تعليم جدة جهود المشرفين والمشرفات و قيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية على جهودهم الكبيرة وعملهم المخلص من خلال إشرافهم على لجان الاختبارات والإنجاز والدقة في إنجاز أعمال التصحيح وإدخال الدرجات , مؤكداً بأنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة فترة ما بعد الاختبارات في محيط المدارس من أجل سلامة الجميع.// انتهى //16:58ت م0142