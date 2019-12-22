مأرب 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس يوما مفتوحا لـ27 طفلا ممن سبق أن جندتهم المليشيات الحوثية ومن اللذين تأثروا بالألغام والمتفجرات، ليتم إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، إضافة إلى 30 طفلا من مخيمات النزوح في مدينة مأرب.وشمل اليوم المفتوح برنامجًا ترفيهيًا وتثقيفيًا ورياضة الهواء الطلق والألعاب الحركية والمرسم الحر حيث تم تنفيذها بإشراف من المختصين النفسيين والاجتماعيين في المركز.وقال مدير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن عبدالرحمن القباطي : إن تنظيم هذا اليوم يأتي في إطار اهتمام المركز بالأطفال الذين سبق تجنيدهم من قبل المليشيات الحوثية بهدف دمجهم مع غيرهم من الأطفال.وأشار القباطي إلى أن البرامج المفتوحة مهمة كونها تساعد الأطفال على التخلص من الترسبات السلبية جراء التجنيد القسري وآثار النزوح، وتشعرهم بأهميتهم كأطفال لهم حق الفرح واللعب بأريحية في المساحات المفتوحة.وينفذ المركز الدورة الخامسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية واستخدمتهم كدروع بشرية.// انتهى //17:04ت م0144