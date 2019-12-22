الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم, معالي رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في جمهورية إندونيسيا بامبانغ سوساتيو، والوفد البرلماني المرافق له، في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليًا للمملكة.بعد ذلك عقد معالي رئيس مجلس الشورى اجتماعًا مع رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي بحضور معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإندونيسية بمجلس الشورى فيما حضره من الجانب الإندونيسي،سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس أبي جبريل، والوفد المرافق لمعالي رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بجمهورية إندونيسيا.ورحب معالي رئيس مجلس الشورى بمعالي رئيس المجلس الاستشاري الشعبي والوفد المرافق له, مؤكدًا أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلس الشورى والمجلس الاستشاري الشعبي في جمهورية إندونيسيا، وتفعيل عمل لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة بينهما، لتقوية العلاقات بينهما وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وشعبيهما الكريمين.وقدم معاليه موجزًا عن آلية عمل مجلس الشورى، وعن دوره الرقابي والتشريعي من خلال لجانه المتخصصة، والدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها من خلال لجان الصداقة البرلمانية المشتركة مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة.من جهته عبر معالي رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي عن سعادته البالغة لزيارته المملكة العربية السعودية، مشيدًا بما تشهده المملكة من تقدم ونمو حضاري شاهده منذ وصوله للعاصمة السعودية الرياض.ونوه معالي رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بنتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية إندونيسيا في عام 2017، وما أسهمت به هذه الزيارة من وضع أسس للعلاقات الثنائية بين المملكة وإندونيسيا لتوثيق وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين ولاسيما التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين.كما أقام معالي رئيس مجلس الشورى مأدبة غداء على شرف معالي رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في جمهورية إندونيسيا، والوفد المرافق له.يذكر أن رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي قد وصل صباح اليوم إلى مطار الملك خالد بالرياض، وكان في استقباله لدى وصولة عضو المجلس العضو المرافق نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإندونيسية خالد العبد اللطيف.// انتهى //17:10ت م0146