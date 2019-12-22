رياضي / أياكس يفوز على ادو دين هاج بسداسية ويعزز صدارته للدوري الهولندي
الأحد 1441/4/25 هـ الموافق 2019/12/22 م واس
امستردام 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس
عزز فريق أياكس أمستردام صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم عبر الفوز الكبير على فريق ادو دين هاج بنتيجة - 6 1 اليوم في الجولة الـ 18 من المسابقة .
ورفع أياكس رصيده إلى 44 نقطة بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الكمار الذي مني بالهزيمة على يد مضيفه سبارتا روتردام بثلاثة أهداف دون رد مساء أمس السبت.
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17:11ت م
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