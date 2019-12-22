امستردام 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسعزز فريق أياكس أمستردام صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم عبر الفوز الكبير على فريق ادو دين هاج بنتيجة - 6 1 اليوم في الجولة الـ 18 من المسابقة .ورفع أياكس رصيده إلى 44 نقطة بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الكمار الذي مني بالهزيمة على يد مضيفه سبارتا روتردام بثلاثة أهداف دون رد مساء أمس السبت.// انتهى //17:11ت م0148