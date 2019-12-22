القاهرة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائزه، حيث سيتنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 المصري محمد صلاح، الفائز بها في العامين الماضيين، مع زميله في ليفربول الانجليزي السنغالي ساديو مانيه ، إضافة للجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الانجليزي.وتوج كل من مانيه وصلاح بثلاثة ألقاب مع "الفريق الاحمر" خلال عام 2019 بدءا من دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الانجليزي في الاول من يونيو، قبل أن يحققا لقب الكأس السوبر الأوروبية بالفوز على تشلسي بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وآخرها كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي بفضل هدف للبرازيلي فيرمينو في الوقت الاضافي.وحقق الجزائري محرز الرباعية المحلية مع مانشستر سيتي هي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة إضافة إلى درع المجتمع، كما توج مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر على حساب مانيه وزملائه في النهائي.// انتهى //17:13ت م0150