المنامة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,593.27 بارتفاع وقدره 9.21 نقاط عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 769.82 بارتفاع وقدره 1.07 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة اليوم 4 ملايين و296 ألفًا و214 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و434 ألفًا و578 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 86 صفقة.كما بلغ عدد السندات المتداولة اليوم 5 آلاف سند بقيمة إجمالية قدرها 5 آلاف و25 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال صفقة واحدة، أي ما نسبته 0.35 % من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //17:14ت م0151