جدة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مقر الإمارة بجدة اليوم، مدير جامعة الجوف السابق الدكتور إسماعيل البشري.وقدّم سموه, شكره للدكتور البشري على الجهود التي بذلها خلال توليه إدارة الجامعة, خاصة في الفترة التي كان فيها سموه أميراً لمنطقة الجوف، متمنياً له التوفيق في حياته المقبلة.بدوره عبّر الدكتور البشري عن شكره وامتنانه لسمو الأمير بدر بن سلطان على هذه اللفتة التي تعد وفاءً وعرفاناً من سموه وغير المستغربة من قِبله، مؤكداً أن الجامعة حظيت بدعم سموه حين كان أميراً للجوف، إلى جانب دعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف, الأمر الذي أسهم في تحوّلها من مراحل التأسيس إلى المنافسة -بفضل من الله- ثم بما وفرته قيادة هذه البلاد من إمكانات.// انتهى //17:19ت م0152