جدة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز , أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة , في مقر الإمارة بجدة اليوم , الكاتب الكويتي مشعل حمد، بمناسبة مشاركته في معرض جدة الدولي للكتاب , الذي أنتهت دورته الخامسة أمس.وأكد سموه أهمية دور الشباب الخليجي في تعزيز الثقافة ودعم وتنشيط عجلة الأدب والثقافة والمحافظة على الصورة الأدبية الخليجية.من جهته أعرب الكاتب مشعل حمد عن شكره للأمير بدر بن سلطان واهتمامه بالأدب ودعمه للحراك الثقافي.// انتهى //17:25ت م0153