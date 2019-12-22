أملج 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسأدى أكثر من 12 ألف طالب وطالبة بمدارس محافظة أملج اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الأول بمدارس المحافظة والمراكز والقرى التابعة, وذلك بمتابعة من مدير مكتب التعليم بالمحافظة هاشم محمد ناصر الشريف.وأفاد مكتب التعليم بالمحافظة, أن المكتب أنهى جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لأداء الطلاب الاختبارات والاطمئنان على سير الامتحانات, مبينا أنه جرى اعتماد خطة تنظيمية خاصة لمتابعة سير الاختبارات ميدانياً ورفع تقارير يومية عن سير الاختبارات والإشكاليات التي قد تحدث, إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل الحركة المرورية.// انتهى //17:29ت م0154