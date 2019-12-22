عرعر 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسوزع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العويقيلة ،كسوة الشتاء على العمالة بالمحافظة والرعاة في المناطق الرعوية القريبة من المحافظة وذلك ضمن برنامج لمسة دفء 2 والذي ينفذه المكتب سنوياً.كما قام المكتب بزيارة عدد من الجهات الحكومية وتوزيع الكسوة على منسوبيها من العمالة ، والتي تهدف إلى تخفيف معاناة العمال من الجاليات من الجاليات في فصل الشتاء، وذلك في إطار التزامها بنشر قيم الدعوة والتكافل في المجتمع والإسهام في تخفيف معاناتهم.// انتهى //18:04ت م0163