اجتماعي/ المكتب التعاوني بالعويقيلة يوزع كسوة الشتاء
الأحد 1441/4/25 هـ الموافق 2019/12/22 م واس
عرعر 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس
وزع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العويقيلة ،كسوة الشتاء على العمالة بالمحافظة والرعاة في المناطق الرعوية القريبة من المحافظة وذلك ضمن برنامج لمسة دفء 2 والذي ينفذه المكتب سنوياً.
كما قام المكتب بزيارة عدد من الجهات الحكومية وتوزيع الكسوة على منسوبيها من العمالة ، والتي تهدف إلى تخفيف معاناة العمال من الجاليات من الجاليات في فصل الشتاء، وذلك في إطار التزامها بنشر قيم الدعوة والتكافل في المجتمع والإسهام في تخفيف معاناتهم.
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18:04ت م
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