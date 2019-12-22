الأحساء 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسانطلقت اليوم، فعاليات التشجير بالشراكة بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة مع آمانة الأحساء بناءً على مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لدعم مبادرة التشجير وتدعيم الغطاء النباتي ومواجهة التصحر.وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس إبراهيم الخليل عن تسليم" ١٠٦٨٠ " شتلة لأمانة الأحساء للأنواع التالية ( الغاف الخليجي - الطلح - السيال - الأثل ) وذلك بعد تحديد المواقع المستهدفة للزراعة والتي تروى بالمياه المعالجة وتحديد احتياجات الطرق من عدد الشتلات بعد أن تمت تهيئة المواقع المستهدفة وتصميم شبكات الري الحديثة .وبين أن هذه المبادرة تهدف للحفاظ على البيئة واستدامة الرقعة الزراعية، بما لا يرهق مخزون المياه الجوفية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً، وزراعة أشجار محلية ملائمة لظروف المملكة ومناخها بطرق الري الحديثة المرشدة للمياه ، وأنها تأتي تماشيًا مع توجهات قيادتنا الرشيدة "أيدها الله" في المحافظة على البيئة وتنميتها و أن التواصل بين الجهات الحكومية من شأنه الأسهام في تدعيم جهود التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وكذلك المحافظة على سلامة البيئة وتنقية الهواء وتجميل الأحياء وتوفر ظل وتعزيز مساحة المناطق الخضراء وحماية البيئة.// انتهى //18:04ت م0164