الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسوقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم، مذكرة تفاهم مشتركة مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، وشركة تقنية للطاقة، والشركة البولندية "نقل الطاقة الحديثة"، لزيادة كفاءة الطاقة ومعالجة مياه الصرف الزراعي، وذلك ضمن سعي واهتمام المدينة بدعم الصناعة في القطاع الخاص بالمملكة.حضر مراسم التوقيع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي نائب الوزير المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ورئيس المدينة الدكتور أنس بن فارس الفارس، ونائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الدكتور يوسف اليوسف.وتهدف مذكرة التفاهم إلى إيجاد حلول مبتكرة عبر تقنيات مطورة في معامل "كاكست" لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، والوصول إلى ظروف بيئية مناسبة لرفع كفاءة التشغيل في حضائر الأبقار والمعامل المنتجة للألبان في مصنع شركة نادك في حرض.وبموجب مذكرة التفاهم المشتركة سيتم استخدام تقنيات التبريد بالامتصاص الصلب، وتقنية فقاعات التعويم بحجم المايكرو نانو لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتقليل استهلاك (الطاقة والمواد الكيميائية) للمعالجة البيولوجية لمحطات المياه الصناعية للحصول على نتائج مثالية.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الاستراتيجي الذي تهدف إليه القطاع الحكومية مع القطاع الخاص لتمكين ودعم برامج رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:04ت م0165