المدينة المنورة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسالتقى مدير جامعة الأمير مقرن المكلف الدكتور نبيل الراجح اليوم, مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع , وذلك في مقر الجامعة.وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل الشراكة بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمدينة وجامعة الأمير مقرن وسبل تفعيلها وتطويرها لخدمة الصالح العام.وفي ختام اللقاء ثمن الشيخ سلطان المطوع لمدير الجامعة ما أبداه سعادته من استعداد للتعاون وبناء شراكات مستقبلية بين الجامعة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.// انتهى //18:13ت م0166