نجران 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة تطوير الموارد البشرية بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي اليوم ، برنامجا تدريبيا بعنوان "إعداد التقارير" ، بحضور 50 متدربة ، وذلك بمقر إدارة الإشراف التربوي .واستهدف البرنامج الذي قدمته مديرة إدارة الإشراف التربوي فاطمة الشهراني المساعدات الاداريات من مختلف الادارات النسائية ،بهدف تمكينهن من الإعداد الجيد للتقارير وصياغة الخطابات والنشرات وتوظيفها في خدمة المسيرة التعليمية.وتناول البرنامج شروط ومواصفات الخطابات والنشرات ، وصياغة الخطاب الجيد وكيفية نشره بالإضافة إلى طرق محاضر الاجتماعات ، وتطبيق ذلك عمليًا خلال البرنامج.// انتهى //18:29ت م0168