الجزائر 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واستمكنت السلطات الجزائرية أمس من كشف وتدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط ببلدة عمورة الواقعة في محافظة الجلفة جنوبي العاصمة الجزائر.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قوة تابعة للجيش أوقفت شخصين وقضت على ثالث كانوا على متن مركبة رباعية الدفع، إثر كمين بمنطقة عرق آدمر بمدينة جانت المجاورة للحدود الليبية، وتمت مصادرة خمس حقائب تحوي خليطاً من الذهب والحجارة منهم.كما أوقف الأمن الجزائري 16 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.// انتهى //18:34ت م0169