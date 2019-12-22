سكاكا 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لأسرة الشرعان في وفاة الشيخ خلف بن الهيلم الشرعان معرف الشرعان من قبيلة السرحان بقارا.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء بضاحية قارا اليوم, ابن الفقيد يوسف بن خلف وأشقاؤه.ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.من جانبه أعرب الشرعان عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الأخوية التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //18:35ت م0170