الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، كلاً من سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية المعين لدى المملكة علي جابر مواديني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعين لدى المملكة سيدي عالي.وتسلم سموه خلال الاستقبالين، نسخة من أوراق اعتمادهما سفيرين معينين لبلديهما لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، متمنياً لهما دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.حضر الاستقبالين وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.//انتهى //18:35ت م0171