أبوجا 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسطالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، بوضع القوة المشتركة لدول منطقة الساحل الخمس تحت الفصل السابع، من ميثاق الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق أمام حصولها على تمويل من الأمم المتحدة.ودعت المجموعة في ختام أعمالها الـ 56، التي انطلقت أمس في أبوجا بنيجيريا، إلى تمتيع قوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بتفويض هجومي، كما أقرت خطة عمل تمتد لخمس سنوات بقيمة مليار دولار لمكافحة الإرهاب في المنطقة.وأفاد رئيس الإيكواس، جان- كلود كاسي برو أن "المؤتمر اعتمد خطة عمل 2020-2024 للقضاء على الإرهاب في المنطقة، واعتمد كذلك جدولها الزمني وميزانيتها، مضيفًا أنه سيتم تمويل هذه الميزانية، من الموارد الداخلية بقيمة مليار دولار، بهدف تعزيز عتاد الدول الأعضاء، ودعم أنشطة التدريب في الهياكل المختصة.// انتهى //18:42ت م0174