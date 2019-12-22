الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واستوج صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفارس عبد العزيز البكري من إسطبلات البكري بطلاً لسباق درع الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل ‏في السباق الذي أقيم في مزرعة الخالدية غرب مدينة الرياض .وكان الفارس البكري قد أنهى السباق رفقة جواده "شيخ" بسرعة 25،26 كم / ساعة بعد أن قدم أداء قوي تصدر به مراحل السباق الأربع وجاء في المركز الثاني الفارس ريان المبطي على الجواد "كار كيد" وبسرعة 23،928 كم/ ساعة وحل ثالثاً الفارس عبدالعزيز الزرقي على الجواد "سويدان" وبسرعة 23،849 كم / ساعة .وشهد السباق تنافس قوي بين الفرسان المشاركين وحضور أعداد كبيرة في السباقات التأهيلية الدولية المصاحبة للسباق .وعبر البكري عن سعادته في هذه المشاركة ، مشيرا إلى أن المنافسة في السباق كانت قوية رغم أنها في بداية الموسم ، مقدما شكره للجان المنظمة على التنظيم الرائع .// انتهى //19:02ت م0175