رياضي / الأمير عبد الله بن فهد يتوج الفارس البكري بطلاً لسباق درع الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل
الأحد 1441/4/25 هـ الموافق 2019/12/22 م واس
الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس
توج صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفارس عبد العزيز البكري من إسطبلات البكري بطلاً لسباق درع الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل في السباق الذي أقيم في مزرعة الخالدية غرب مدينة الرياض .
وكان الفارس البكري قد أنهى السباق رفقة جواده "شيخ" بسرعة 25،26 كم / ساعة بعد أن قدم أداء قوي تصدر به مراحل السباق الأربع وجاء في المركز الثاني الفارس ريان المبطي على الجواد "كار كيد" وبسرعة 23،928 كم/ ساعة وحل ثالثاً الفارس عبدالعزيز الزرقي على الجواد "سويدان" وبسرعة 23،849 كم / ساعة .
وشهد السباق تنافس قوي بين الفرسان المشاركين وحضور أعداد كبيرة في السباقات التأهيلية الدولية المصاحبة للسباق .
وعبر البكري عن سعادته في هذه المشاركة ، مشيرا إلى أن المنافسة في السباق كانت قوية رغم أنها في بداية الموسم ، مقدما شكره للجان المنظمة على التنظيم الرائع .
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19:02ت م
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