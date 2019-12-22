لندن 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسخسر فريق مانشستر يونايتد من أمام مضيفه واتفورد بهدفين دون رد اليوم الأحد في المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وسجل هدفي واتفورد إسماعيلا سار في الدقيقة 50 وتروي دييني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء ، ليرتفع رصيد واتفورد إلى 12 نقطة ولكنه ظل في المركز الـ20 محققا أول انتصار له بعد أربع هزائم وتعادل وهو الفوز الثاني للفريق هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في ست ، في المقابل توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 25 نقطة في المركز الثامن .// انتهى //19:02ت م0176