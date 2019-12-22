نجران 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واستفقد مدير مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات الحد الجنوبي بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران, ومدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي اليوم، سير الاختبارات بعدد من مدارس الحد الجنوبي بتعليم نجران.وأشاد مدير مركز الدعم التعليمي بجهود العاملين في الميدان بالحد الجنوبي الذين يقدمون عملاً متميزاً أسهم في تميز مدارس وطلاب الحد الجنوبي، مبيناً أن هذه المدارس لا تقل كفاءة وأداءً عن بقية مدارس المملكة.وأكد أن وزارة التعليم تولي هذه المدارس اهتماماً بالغاً وتقدم لها ما تحتاج من دعم وخدمات لتكون البيئة المدرسية صحية ومحفزة للإبداع والتميز، مقدمًا الشكر لمدير عام التعليم الدكتور ملفي العتيبي ومنسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة كافة على جهودهم في تميز التعليم بالمنطقة.من جانبه أكد مدير عام تعليم نجران أن الزيارة جاءت للوقوف على سير الاختبارات واللجان ومتابعة عملية الرصد اليومية على نظام نور والتصحيح ومرافق المدارس وتجهيزاتها والالتقاء بالهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والاستماع لأهم الملاحظات وآلية وانتظام سير الاختبارات سائلاً الله التوفيق لكافة الطلاب والطالبات ، مشيداً بما تبذله الهيئات التعليمية والإدارية في الميدان التعليمي للرقي بالعملية التعليمية.// انتهى //19:06ت م0179