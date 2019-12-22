الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، عدداً من الدبلوماسيين والدبلوماسيات الدارسين بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، يرافقهم مدير عام المعهد الدكتور عبدالله بن حمد السلامة.ورحب سموه بالحضور، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، حاثا إياهم على تنمية معارفهم ومهاراتهم وترجمة ما حصلوا عليه من العلوم في حياتهم العملية.// انتهى //19:23ت م0182