عمّان 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كيسوكي سوزوكي الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه سبل زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والدفاعية، إضافة إلى استعراض جهود مكافحة الاٍرهاب، وتجاوز أزمات المنطقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في إطار الحوار الإستراتيجي المستمر بين البلدين، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والجهود المستهدفة إيجاد حلول للأزمات الإقليمية.// انتهى //20:20ت م0188