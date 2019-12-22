القدس المحتلة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أربعة مواطنين فلسطينيين من بلدة العيسوية في القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدة العيسوية واعتقل أحمد منير عبيد وأحمد ماهر عبيد أثناء وجودهما في شارع الشهيد محمد عبيد والشاب أمير عواد، بعد أن داهمت منزله في البلدة.وفي السياق ذاته اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر عبد الرحمن محمود من بلدة العيسوية أثناء وجوده في منطقة التلة الفرنسية في القدس.// انتهى //20:27ت م0189