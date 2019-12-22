رياضي / إعلان الفائزين بكأس النادي في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل فئة الـ 20 للوني "الشعل" و"الحمر"
الأحد 1441/4/25 هـ الموافق 2019/12/22 م واس
الصياهد 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس
أعلنت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، التي تجري فعالياته بالصياهد، أسماء الفائزين بكأس النادي في فئة العشرين للوني "الشعل" و"الحمر".
وجاءت أسماء الفائزين في لون "الشعل" على النحو التالي:
1- خالد سعود نايف بن حثلين
2- عارف عبدالهادي نايض الشمري
3- حمد جفران سعد السبيعي
4- محمد فالح بن شالح العجمي
5- مشعل ضيدان سعود بن حثلين
6- عطا الله غضبان بشير المطيري
7- علوش فارس مناحي العجمي
8- عبدالرحمن عبدالله المورقي العتيبي
9- محسن هاجس راشد العجمي
10- طالح ناصر شعف الثبيتي
وضمت أسماء الفائزين بكأس النادي في لون "الحمر" فئة العشرين الآتي:
1- هلال بجاد الحليو العتيبي
2- ماجد ناصر غنيم بن شوية
3- سعد محمد فلاح الدهيمان السبيعي
4- ملفي بطيحان عبدالله السبيعي
5- سلمان سعد سلمان المليحي
6- فرحان فالح عبدالمحسن الزعبي
7- ماجد شبيب دغيم المطيري
8- مزيد مطلق راجح المطيري
9- عبدالله هادي ناصر الهاجري
10- خالد سعد عبيدالله اللحياني
// انتهى //
20:42ت م
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