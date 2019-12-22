الصياهد 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسأعلنت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، التي تجري فعالياته بالصياهد، أسماء الفائزين بكأس النادي في فئة العشرين للوني "الشعل" و"الحمر".وجاءت أسماء الفائزين في لون "الشعل" على النحو التالي:1- ‏ خالد سعود نايف بن حثلين2- عارف عبدالهادي نايض الشمري3- حمد جفران سعد السبيعي4- محمد فالح بن شالح العجمي5- مشعل ضيدان سعود بن حثلين6- عطا الله غضبان بشير المطيري7- علوش فارس مناحي العجمي8- عبدالرحمن عبدالله المورقي العتيبي9- محسن هاجس راشد العجمي10- طالح ناصر شعف الثبيتيوضمت أسماء الفائزين بكأس النادي في لون "الحمر" فئة العشرين الآتي:1- هلال بجاد الحليو العتيبي2- ماجد ناصر غنيم بن شوية3- سعد محمد فلاح الدهيمان السبيعي4- ملفي بطيحان عبدالله السبيعي5- سلمان سعد سلمان المليحي6- فرحان فالح عبدالمحسن الزعبي7- ماجد شبيب دغيم المطيري8- مزيد مطلق راجح المطيري9- عبدالله هادي ناصر الهاجري10- خالد سعد عبيدالله اللحياني// انتهى //20:42ت م0190