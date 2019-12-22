محايل 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واساعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعه لها, بلغت 19مليوناً وذلك مكافأة شهر ربيع الأول للعام الحالي .ونوّه مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - معبراً عن شكره لمعالي وزير التعليم ونائبه ومسؤولي الوزارة على حرصهم ومتابعتهم لما يخدم العملية التعليمية، مثمنا جهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية.وأفاد أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع في حسابات أولياء أمورهم اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم .// انتهى //20:44ت م0191