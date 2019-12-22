تبوك 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسبدأت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة تبوك توزيع كسوة الشتاء من ملابس شتوية ودفايات وبطانيات على الأسر المستفيدة من برامجها، كما قامت بتوزيع بطاقات شراء وسلال غذائية على الأسر في إطار الدعم العيني لهم من اللجنة.وأوضح المدير التنفيذي للجنة عبدالرحمن بن نبات أن كسوة الشتاء والسلة الغذائية وغيرهما من الأعمال الخيرية التي تقدمها اللجنة تأتي في إطار جهودها المجتمعية لتحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده .من جهة أخرى قامت لجنة " تراحم" تبوك بالتعاون مع أحد رجال الأعمال بالمنطقة بصرف ما يزيد عن 148417ألف ريال لسداد الديون عن المعسرين المديونين وذلك بعد بحث حالاتهم ودراستها من قبل اللجنة .// انتهى //20:44ت م0192