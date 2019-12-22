رام الله 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسعدّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأرض الفلسطينية المحتلة نقطة تحول رئيسة في مسار القضية الفلسطينية.وقال عريقات في تصريح له اليوم: "إن إسرائيل لم تُساءل ولم تُحاسب على أي من جرائمها، والآن صدر تقرير مكون من 113 صفحة، يقول إن التحقيق الأولي انتهى ويقر أن هناك جرائم حرب ترتكب بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".ودعا عريقات مؤسسات المجتمع المدني إلى أن تكون العنوان الرئيس لضحايا الاحتلال واستقبال الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة إغراق الدائرة التمهيدية بأسماء وملفات الضحايا.وأكد دعم كل فرد يريد رفع دعوى على إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية حال لم يجد أي منظمة إنسانية أو حقوقية تدعمه.وفيما يتعلق بردود الفعل الإسرائيلية حيال القرار، قال عريقات: "هو يوم أسود على إسرائيل، واستمرار الاحتلال وصمة عار سوداء على جبين المجتمع الدولي".وحول معارضة واشنطن لقرار المدعية العامة، أكد عريقات أن الإدارة الأمريكية برئاسة ترمب انتقلت من مربع الانحياز لإسرائيل إلى مربع تأييد الاحتلال.// انتهى //20:49ت م0193