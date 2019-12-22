الباحة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمخواة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة.جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.كما خيم على مدينة الباحة وبعض المحافظات ضباب كثيف أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسة إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات .// انتهى //21:22ت م0199