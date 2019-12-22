الدوادمي 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسأدى اليوم أكثر من 33500 طالب وطالبة بمدارس محافظة الدوادمي والمكاتب التعليمية التابعة لها اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي1440هـ/1441هـ.وأوضح مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي أن الإدارة والمكاتب التعليمية التابعة لها وفرت جميع الإمكانات اللازمة من أجل أداء الطلاب والطالبات اختبارات الفصل الدراسي الأول في يسر وسهولة وفي بيئة تربوية مناسبة، مشيراً إلى تكليف عدد من المشرفين والمشرفات بمتابعة سير الاختبارات في المدارس ميدانياً، والرفع أولاً بأول تقارير يومية للاطلاع والاطمئنان على سير الاختبارات، متمنياً لجميع طلاب وطالبات المحافظة دوام التوفيق والنجاح.// انتهى //23:26ت م0207