الرياض 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسجدد لاتسيو تفوقه على يوفنتوس وتغلب عليه 3-1 ليتوج بكأس السوبر الإيطالية للمرة الخامسة في تاريخه، في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية للعام الثاني توالياً، وهذه المرة على ملعب جامعة الملك السعود في العاصمة الرياض بعد أن أقيمت النسخة السابقة في مدينة جدة.وتوج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فرق لاتسيو بالكأس والميداليات الذهبية فيما نال فريق يوفنتوس الميداليات الفضية.وكرر لاتسيو سيناريو نسخة 2017 حين فاز على يوفنتوس 3-2، كما جدد فوزه على الأخير بعد أن ألحق به في السابع من الشهر الحالي هزيمته الوحيدة في الدوري الإيطالي بالفوز عليه 3-1 ، ليحرمه من الاحتفاظ بالكأس وتعزيز رقمه القياسي بتتويج تاسع.واستحق لاتسيو هذا التتويج إذ كان صاحب هدف السبق عبر الإسباني لويس ألبرتو عند الدقيقة (16)، قبل أن يعادل الأرجنتيني باولو ديبالا النتيجة ليوفنتوس عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 .وفي الشوط الثاني لاعب لاتسيو "البوسني "سيناد لوليتش عند الدقيقة 73، واختتم البديل دانيلو كاتالدي من ركلة حرة عند الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي المحتسب بدل الضائع.وأضاف لاتسيو لقب هذا العام من المسابقة التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس المحليين، إلى ألقاب 1998 و2000 و2009 و2017 من أصل ثماني مشاركات.وتواجه يوفنتوس الذي خاض اللقاء بقمصان كتبت عليها أسماء لاعبيه باللغة العربية، ولاتسيو على الكأس السوبر للمرة الخامسة، أي أكثر من أي مواجهة بين فريقين في المسابقة، وفاز يوفنتوس مرتين عامي 2013 (4-صفر) و2015 (2-صفر)، فيما خسر أعوام 1998 (1-2) و2017 (2-3) و2019.وفشل يوفنتوس في تكريس عادته في مباريات الكأس السوبر المقامة خارج إيطاليا، إذ سبق له الفوز بستة من ألقابه الثماني خارج إيطاليا، آخرها العام الماضي في جدة على حساب ميلان 1-صفر.// انتهى //23:47ت م0209