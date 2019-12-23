نيامي 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واسالتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم نظيره النيجري محمدو يوسفو في العاصمة النيجرية نيامي.وجرى خلال اللقاء مناقشة التحضيرات لقمة بو المزمع عقدها في الـ 13 من يناير جنوب غرب فرنسا، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين ولاسيما في الحرب ضد الإرهاب.وعدّ الرئيس الفرنسي الحرب على الإرهابيين في منطقة الساحل تشهد منعطفًا مهمًا، وأن الأسابيع القادمة حاسمة في المعركة ضد الإرهاب، مشددًا على أهمية إعادة تحديد الأهداف بشكل أكثر وضوحًا.من جهته، قال رئيس النيجر محمدو إيسوفو: "أعتقد أننا سنوجه في قمة بو نداء تضامن دولي بحيث لا يكون الساحل وفرنسا وحدهما في هذه المعركة، ونتمكن من تشكيل تحالف دولي أوسع ضد هذه الآفة التي تعد تهديدًا عالميًا يستدعي ردًا على مستوى العالم، مضيفاً بأن النيجر تخصص 19 في المئة من مواردها المالية للمعركة ضد الإرهاب.// انتهى //01:42ت م0213