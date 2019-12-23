عام / الصحف السعودية
الاثنين 1441/4/26 هـ الموافق 2019/12/23 م واس
الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير تبوك يبحث موضوعات التعليم مع آل الشيخ
أمير جازان ينوه بجهود جنود الوطن
أمير الشرقية يستقبل سفير سريلانكا
أمير عسير يرعى المعرض الثالث للامتياز التجاري.. الثلاثاء
أمير نجران يطلع على إنجازات المجلس البلدي
فيصل بن فرحان وأمين مجلس التعاون يوقعان اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة
وزير الخارجية يستقبل سفيري تنزانيا وموريتانيا
وزير الصحة يناقش المرحلة الأولى من استراتيجية الهلال الأحمر
مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم يوماً مفتوحاً للأطفال المعاد تأهيلهم في مأرب
رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية يصل الرياض
مركز الملك سلمان للإغاثة.. عطاء لا يتوقف
جمعية الأطفال المعوقين تقيم مهرجان «فرحة طفل»
ورشة عمل لتأهيل ممارسي أنشطة الكشف عن تسربات المياه
دياب: لبنان في العناية المركزة
حملة حوثية لتجنيد الطالبات.. والانقلابيون يمنعون مسؤولة أممية من دخول صنعاء
وزير الخارجية اليمني: اتفاق الرياض يوحد الصفوف ويواجه الحوثي
قصف سوري - روسي يهجر سكان إدلب
السهيل مرشح طهران لرئاسة الحكومة.. والشارع العراقي رافض
المتظاهرون: العراق للعراقيين فقط..!
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