الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير تبوك يبحث موضوعات التعليم مع آل الشيخأمير جازان ينوه بجهود جنود الوطنأمير الشرقية يستقبل سفير سريلانكاأمير عسير يرعى المعرض الثالث للامتياز التجاري.. الثلاثاءأمير نجران يطلع على إنجازات المجلس البلديفيصل بن فرحان وأمين مجلس التعاون يوقعان اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدةوزير الخارجية يستقبل سفيري تنزانيا وموريتانياوزير الصحة يناقش المرحلة الأولى من استراتيجية الهلال الأحمرمركز الملك سلمان للإغاثة ينظم يوماً مفتوحاً للأطفال المعاد تأهيلهم في مأربرئيس الجمعية الوطنية الباكستانية يصل الرياضمركز الملك سلمان للإغاثة.. عطاء لا يتوقفجمعية الأطفال المعوقين تقيم مهرجان «فرحة طفل»ورشة عمل لتأهيل ممارسي أنشطة الكشف عن تسربات المياهدياب: لبنان في العناية المركزةحملة حوثية لتجنيد الطالبات.. والانقلابيون يمنعون مسؤولة أممية من دخول صنعاءوزير الخارجية اليمني: اتفاق الرياض يوحد الصفوف ويواجه الحوثيقصف سوري - روسي يهجر سكان إدلبالسهيل مرشح طهران لرئاسة الحكومة.. والشارع العراقي رافضالمتظاهرون: العراق للعراقيين فقط..!// يتبع //06:01ت م0003