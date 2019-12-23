وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تنمية الثقافة ) : من المبهج حقًّا أن الثقافة بات يُنظر إليها من قِبل أغلب الدول على أنها مطلب وجودي وحياتي لا يقف دوره وأثره في تعزيز ثقافة الأفراد وبناء معارفهم ومنحهم كثيرًا من الضوء والمظهرية التي تضعهم ضمن ما يُعرف بالنّخبة المثقّفة، ولذا عمدت هذه الدول - وفي مقدمتها المملكة - إلى تعزيز حضور الثقافة، والإعلاء من قيمتها وقيمة الفكر والمثقفين في شتى حقول اهتماماتهم بهدف غرسها مجتمعيًا؛ لتسهم في بناء المجتمع وتحصينه فكريًا ضدّ الأفكار المتطرفة، وترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر وإرساء قيمة التسامح؛ وهي صفات وسجايا أكّد عليها ديننا الإسلامي الحنيف، ودعا إلى بثّها ونشرها بين أوساط المجتمع في جميع تعاملاته.وتابعت : وانطلاقًا من هذه الرؤية الحصيفة والواعية تجاه الثقافة؛ فإنّ ثمّة قناعة آخذة في التشكُّل لدى عديد من الدول والأفراد أنّ عصرنا ومستقبلنا بكامل تحدّياته وتعقيداته لا مناص من أن يضع الثقافة في قلب اهتماماته واستراتيجياته المستقبلية؛ إذ لا أمان ثقافيا ولا تواصل إنسانيا عميقا ومثمرا في ظل التناحر وغلواء التشدد ونبذ الآخر المختلف؛ فالتسامح وبث قيم ثقافية متصالحة ومتماهية مع أطياف من حولنا هي الحل الأنجع لردم هذه الهُوّة الثقافية التي أفضت إلى كثير من التطاحن والتشاحن ومشاعر الكراهية والأفكار الراديكالية وغلوائها المنبثّة في تضاعيف تعاملات الكثير شعوبًا وأفرادا.وأضافت : مؤخرًا شهدت العاصمة التونسية المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة «من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم الإسلامي»، وبمشاركة وفود من 50 دولة و16 منظمة دولية وإقليمية؛ وقد وضح من خلال هذا المؤتمر الرغبة في لَمِّ شتات كثير من الأفكار والهموم والتطلعات لخدمة الثقافة العربية والإسلامية؛ سواء في التراث أو الأمن الثقافي أو بناء الإنسان وصوغ تفكيره والمساهمة في بناء شخصيته بشكل واع، وخلق قيم التسامح وقبول الآخر وغيرها من قيم نبيلة تشيع التسامح. ولعل ما تمت الدعوة إليه خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء الثقافة والجهات المختصة في دول العالم الإسلامي إلى استكمال ملفاتها التقنية لتسجيل مواقعها التراثية على قائمة التراث في العالم الإسلامي - هو خطوة ضمن خطوات تقوم بها هذه المنظمة المهمة، التي تعد المملكة عضوا فاعلًا ومهمًّا فيها؛ وقد تم التحذير من أن نحو 70% من المواقع التراثية المعرضة للخطر بالعالم توجد داخل العالم الإسلامي، وأن المنظمة ستشرف على برنامج من أجل التسجيل المشترك على هذه اللائحة لِمجمُوعةٍ مِنَ المَساراتِ التاريخيةِ والحضاريّةِ النَّمُوذَجِيّةِ، منوها إلى أن الإيسيسكو قدْ اعْتمَدَتْ ذلِكَ ضِمْنَ رُؤْيتِها الجَدِيدَة.// يتبع //06:01ت م0004