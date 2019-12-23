وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( خطوات حثيثة للمملكة في تنويع مصادر الدخل ) : أبعاد الخطوات الحثيثة والجادة الـتي اتخذتها المملكة من أجل تنويع مصادر دخلها وعدم اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للدخل باتت أكثر وضوحا وتبشيرا، خطوات لـم تنحصر في إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى فحسب، بل راهنت على أجهزة القطاع الخاص للنهوض باقتصادات الـدولـة دعما لمسيرة الـتنمية المظفرة المطروحة بكل تفاصيلها وجزئياتها في بنود رؤية المملـكة الـطموح 2030 ، ومن خلال تلـك الخطوات الـواثبة والـسريعة فإن المملكة قادرة بفضل الله ثم بفضل قيادتها الرشيدة علـى تعزيز مكانتها الاقتصادية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم ليس من حيث الحجم فقط،وأفادت : بل من حيث التنوع أيضا. وبقراءة تفاصيل ميزانية الـدولـة لـلـعام المرتقب ومقارنتها بالميزانية السابقة يتضح مدى العلاقة الـناشئة مع أجهزة الـقطاع الخاص ذات الـعلاقة المباشرة مع المشاريع الحكومية المختلفة، حيث تبنى التوقعات الجديدة عادة على ما تحقق من إنجازات سابقة. ومن جانب آخر هناك ما أعلنته وزارة المالية حول تدارك الـفارق برفع الدين ليتجاوز 600 مليار ريال. وعليه فإن من المتوقع أن يرتفع إلى 700 مليار خلال عام 2020 ، وثمة تغييرات سوف تطرأ على الإيرادات غير النفطية كما هو الحال عند فرض رسوم على المرافقين الوافدين. الـتحسن الـطارئ سيتمحور في الـعديد من الخطوات الاستثمارية الـطموحة، وهذا يعني أن الدولة سوف تحقق المزيد من النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإيرادات غير النفطية لـتغدو دولـة صناعية متقدمة، وهو أمر قد يستغرق بعض الوقت لكنه سوف يتحقق يقينا عن طريق استثمارات طويلة الآماد تراهن المملـكة علـى تنفيذها، كما أن ثبات سعر الريال بالـدولار سوف يؤدي لعوائد استثمارية متعددة.وختمت : إضافة إلى تلك النقاط الحيوية فإن الدولة عندما شرعت بتقليص مصروفاتها فإنها عمدت في الوقت ذاته إلـى تقليل اعتمادها على الإيرادات النفطية، فحينما أقدمت علـى إدراج أرامكو الـسعودية في الـسوق فإنها لـم تستهدف تحصيل الـعوائد المالية وإنما استهدفت إعادة الاستثمار في الأجزاء المباعة، فالإدراج يمثل نقلـة نوعية ويحقق قيمة مضافة لـسوقها، ويلاحظ من جانب آخر أهمية ترشيد الـصرف الحكومي وأهمية تشجيع القطاع الخاص لاستمرارية الاستثمار؛ تحسينا لـلأداء الاقتصادي الـشامل، وتلك الخطوات مجتمعة سوف تؤدي إلى ارتفاع مشهود في الإيرادات غير النفطية بالمملكة.// يتبع //06:02ت م0006