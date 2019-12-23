وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التأمين .. الأهمية والأزمات ) : صناعة التأمين في العالم راسخة، وهي قوية في الدول التي اعتادت هذه "الثقافة" في وقت مبكر، واعتمدت على هذه الصناعة المهمة للغاية في أوقات الكوارث أو الأحداث الخارجة عن السيطرة، فضلا عن التأمين في المجال المالي المتعدد، وغير ذلك من مجالات مختلفة.وشركات التأمين حظيت على مدار قرون بقوة متصاعدة، حتى في ظل ارتفاع مستوى تكاليف التعويضات، ففي الكوارث الكبيرة التي وقعت في العالم وصل بعض هذه الشركات إلى الإفلاس، أو وقف على حافته، لكنه سرعان ما نهض من جديد، خصوصا في ظل اتباع ما يعرف بـ"التأمين وإعادة التأمين"، الصيغة المعروفة الهادفة إلى توزيع المخاطر على أكثر من جهة تأمينية، يضاف إلى ذلك، أن مؤسسات التأمين المختلفة، تعمل على التجديد في القواعد والقوانين والتكاليف وغير ذلك.وأكدت : وعلى الرغم من أن صناعة التأمين انتعشت على الساحة الغربية، وهي لا تزال كذلك، بل إن التأمين في مجمله ابتكار غربي يعود إلى عدة قرون، إلا أن قطاع التأمين في الأسواق الناشئة يشهد ازدهارا كبيرا، لأسباب عديدة، في مقدمتها النمو الكبير في هذه الأسواق، والأهم المحافظة على وتيرة هذا النمو بصورة شبه ثابتة، يضاف إلى ذلك أن "ثقافة" التأمين أخذت في الانتشار في الدول النامية، وصارت تتوسع في مختلف المجالات، وهذه النقطة على وجه الخصوص، مهمة جدا، لكي تحظى صناعة التأمين بقوة دفع كبيرة في الميادين الناشئة، دون أن ننسى أن نسبة متعاظمة من الشركات والمؤسسات الغربية، تفتح مراكز لها في هذه الأسواق، الأمر الذي وسع الدائرة، وبالتالي تزايد الطلب على التأمين بكل أنواعه.واسترسلت : لكن الخبراء يثيرون قضية مهمة بهذا الخصوص، هي تلك التي تتعلق بالتأمين وصناعته في دول الشرق الأوسط، ويتفق هؤلاء على أن السبب الأول وراء عدم تقدم هذه الصناعة بصورة توازي أهمية المنطقة على الساحة الاقتصادية، يعود إلى عدم الانتشار الكافي لثقافة التأمين نفسها في المنطقة. والحق، أن قطاع التأمين في هذه المنطقة شهد تقدما لافتا في العقدين الماضيين، إلا أن هذا التقدم لا يعكس الواقع الراهن، وهذا ينطبق بصورة مباشرة أيضا على منطقة الخليج، ضمن المنطقة الأكبر الشرق الأوسط. ورغم بروز كثير من المؤسسات التأمينية المختلفة في دول الخليج العربي إلا أن "الثقافة" التي يتحدث عنها الخبراء لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، مع ضرورة الإشارة إلى أن معدلات الاستثمار في مؤسسات التأمين ليست أيضا بالحد الذي يجب أن تكون عليه.بلغت أقساط التأمين في عام 2018 نحو خمسة تريليونات دولار أي ما يعادل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهذه أموال هائلة بالفعل في قطاع يشهد نموا لا يتوقف في دول العالم، خصوصا في الدول الناشئة الكبرى والصغرى.وأوضحت : وبالطبع تتصدر الصين قائمة أكبر المساهمين في هذا المجال، ليس فقط على صعيد الاستثمار في قطاع التأمين، بل بتوسع سوق التأمين نفسها، عبر توسع الاقتصاد الوطني، وإقرار التشريعات المساعدة على ذلك. بالطبع هناك حلول متعددة لتحسين صناعة التأمين في الشرق الأوسط، على رأسها -وفق الخبراء أيضا- تشجيع عمليات الاستحواذ والدمج بين شركات التأمين في المنطقة العربية عامة والخليجية خاصة.// انتهى //06:02ت م0007