طوكيو 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واستباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية الرئيسية في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال تعاملات الجلسة الصباحية اليوم الاثنين.فقد أضاف مؤشر نيكي القياسي 25ر44 نقطة، أو 19ر0% ، إلى 88ر24860 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 96ر1 نقطة، أو 11ر0% ، ليصل إلى 11ر1731 نقطة.// انتهى //07:15ت م0008