اقتصادي / تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الاثنين 1441/4/26 هـ الموافق 2019/12/23 م واس
طوكيو 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس
تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية الرئيسية في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال تعاملات الجلسة الصباحية اليوم الاثنين.
فقد أضاف مؤشر نيكي القياسي 25ر44 نقطة، أو 19ر0% ، إلى 88ر24860 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).
بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 96ر1 نقطة، أو 11ر0% ، ليصل إلى 11ر1731 نقطة.
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