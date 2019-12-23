المدينة المنورة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة, يتضمن نشاطا في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدن في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر.وبينت أن الحالة تبدأ - بعد مشيئة الله تعالى - عند التاسعة صباحا, وتستمر حتى السادسة من مساء اليوم.// انتهى //07:49ت م0009