طرابلس 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، على استقبال القائد العام للجيش الليبي ، المشير خليفة حفتر، في منطقة الرجمة ببنغازى وزير خارجية اليونان نيكوس دندنياس،موضحة أن اللقاء يأتي في إطار التناقش في آخر الأوضاع السياسية وآخر مستجدات القوات المسلحة في حربها على الإرهاب داخل ليبيا وفي منطقة شمال أفريقيا، والبحث في سبل التعاون بين البلدين.ونقلت الصحف إدانة البعثة الأممية، ما أسمته "استمرار تعريض حياة المزيد من المدنيين ومصالحهم للخطر جراء التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات المسلحة، مؤكدة فى بيان لها أنها تتابع بقلق المعلومات الواردة من ترهونة والمناطق المجاورة، والتي تتضمن أخبارًا عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، مشيرة إلى أنها قيد التوثيق الدقيق تمهيدًا لوضعها أمام القضاء الجنائي.وتطرقت إلى بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تطورات الوضع في ليبيا.وعرجت الصحف على تصريحات رئيس النيجر محمدو إيسوفو، وتحذيره من تداعيات انهيار الدولة الليبية بما سيؤثر على كل من إيطاليا وفرنسا ودول أوروبا.// انتهى //08:24ت م0011