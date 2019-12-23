الخرطوم 26 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، التزام القوات المسلحة بتأمين التغيير وحمايته والوصول في نهاية الفتره الانتقالية إلى انتخابات ترضي الشعب السوداني.وأشارت الصحف إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، 3 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما استولى مستوطن، على أرض زراعية يملكها مزارع فلسطيني في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية، تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية عليها.وركزت على إقدام الاف المتظاهرين على قطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية في غالبية مدن جنوب العراق أمس، الموعد الذي حددته السلطات لإعلان مرشح لرئاسة الوزراء.ونشرت اعلان الشرطة الصومالية أمس ، مقتل 8 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف مسؤولاً كبيراً بالجيش.وعرجت على تعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني بقيادة إدارة تخدم الشعب وتكون مسؤولة وحاسمة.// انتهى //09:00ت م0017