عام / المعهد الصناعي الثانوي بالطائف يعلن عن بدء القبول في تخصص مصاعد كهربائية
الاثنين 1441/4/26 هـ الموافق 2019/12/23 م واس
الطائف 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس
أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالطائف عن بدء القبول للفصل التدريبي الثاني في تخصص الدبلوم الثانوي الصناعي " تخصص مصاعد كهربائية " .
وأوضح أن مسوغات القبول والمستندات المطلوبة تتضمن صورة الهوية الوطنية، وأصل المؤهل الدراسي للمتقدم " حدد بمؤهل الكفاءة "، حيث يمنح المتدرب خلال فترة مكأفاة شهرية، وشهادة معتمدة بعد إتمام الدبلوم الصناعي، علماً أن أخر موعد للقبول تاريخ 29 ربيع الآخر من الشهر الجاري .
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