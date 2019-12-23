الطائف 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسأعلن المعهد الصناعي الثانوي بالطائف عن بدء القبول للفصل التدريبي الثاني في تخصص الدبلوم الثانوي الصناعي " تخصص مصاعد كهربائية " .وأوضح أن مسوغات القبول والمستندات المطلوبة تتضمن صورة الهوية الوطنية، وأصل المؤهل الدراسي للمتقدم " حدد بمؤهل الكفاءة "، حيث يمنح المتدرب خلال فترة مكأفاة شهرية، وشهادة معتمدة بعد إتمام الدبلوم الصناعي، علماً أن أخر موعد للقبول تاريخ 29 ربيع الآخر من الشهر الجاري .// انتهى //09:15ت م0019