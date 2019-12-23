عام / "شرح الكتاب المنير" درس علمي بنجران غداً
الاثنين 1441/4/26 هـ الموافق 2019/12/23 م واس
نجران 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصناعية نجران "إشراقة" غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح الكتاب المنير " في تهذيب تفسير ابن كثير، وذلك بعد صلاة العشاء في جامع ابن حران بحي العريسة.
ويأتي الدرس الذي يقام كل ثلاثاء ضمن مناشط وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.
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09:17ت م
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