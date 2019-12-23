نجران 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصناعية نجران "إشراقة" غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح الكتاب المنير " في تهذيب تفسير ابن كثير، وذلك بعد صلاة العشاء في جامع ابن حران بحي العريسة.ويأتي الدرس الذي يقام كل ثلاثاء ضمن مناشط وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.// انتهى //09:17ت م0020