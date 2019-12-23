جيزان 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسكرم معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أمس، الطلاب الفائزين بجائزة "سابك" لأفضل مشاريع تخرج في الهندسة الكيميائية، بحضور نائب الرئيس لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون بشركة سابك الدكتور فهد بن عبدالعزيز الشريهي ووكلاء الجامعة ومنسوبي كلية الهندسة، وذلك ببرج الإدارة العليا بالمدينة الجامعية.وأكد الدكتور القحطاني أن فوز الجامعة بالجائزة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يدعو للفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز لاسيما وأن طلبة الجامعة قد نافسوا زملاءهم في بقية الجامعات السعودية للفوز بهذه الجائزة، مشيرًا إلى أن الجامعة خطت خطوات متسارعة في تجويد مخرجاتها وتأهيل طلابها في المجال العلمي والبحثي، وهو ما أثمر في تتويج طلاب الكلية وحصولهم على الجائزة، مؤكدًا أن برامج الجامعة ومناهجها العلمية مواكبة لسوق العمل ومخرجاتها متميزة.وقدم شكره لشركة سابك لدعمها للبحث العلمي ودعم الجامعات في المملكة من أجل الإبداع، مهنئًا طلاب كلية الهندسة الفائزين، والمشرف على تخرجهم.من جانبه أكد الدكتور الشريهي أن جائزة "سابك"، تهدف لدعم الطلاب في الجامعات وتنمي الحس البحثي والابتكاري لديهم، فيما بين عميد كلية الهندسة بجامعة جازان الدكتور أحمد أبو طالب بأن الجائزة تسعى إلى تحقيق التنمية في جميع المجالات الصناعية والهندسية، والإسهام في بناء الاقتصاد المعرفي وتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن المشاريع تتضمن العمل التجريبي، والعمل التصميمي، والعمل المبتكر، مهيباً بكافة طلاب كلية الهندسة والكليات الأخرى إلى الاستفادة من الفرص والإمكانيات التي تقدمها الجامعة، وكذلك الفرص التي توفرها الشركات العالمية والعملاقة الرائدة.// انتهى //09:46ت م0026